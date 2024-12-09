Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Програв Батісті та росіянину: Трубін посів третє місце в голосуванні за найкращого голкіпера місяця Прімейри

Руслан Травкін — 9 грудня 2024, 19:48
Програв Батісті та росіянину: Трубін посів третє місце в голосуванні за найкращого голкіпера місяця Прімейри
Анатолій Трубін
Getty images

Українець Анатолій Трубін, який грає за лісабонську Бенфіку, посів третє місце у голосуванні за найкращого голкіпера листопада чемпіонату Португалії.

Про це інформує A Bola.

Воротар збірної України набрав 9,4% відсотка голосів. На другому місці розташувався росіянин із Фамалікана Іван Злобін, який набрав 15,35%.

Переможцем голосування з результатом у 26,5% став Габріель Батіста з Санта-Клари. Він тричі протягом жовтня зберігав ворота "сухими". Зокрема, допоміг обіграти Спортинг (1:0).

Нагадаємо, напередодні Трубін під час традиційного привітання футболістів перед матчем Ліги чемпіонів проти Монако повністю проігнорував росіянина Олександра Головіна.

Бенфіка Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Анатолій Трубін

Трубін: Як спортсмен, я маю відповідальність підтримувати Україну
Жахливий сон Миколенка, надії Зінченка, неочевидні варіанти для Реброва в збірну. Як там наші зіграли
Зірковий одноклубник Трубіна своїм подарунком довів фанатів Бенфіки до сліз
Бенфіка з Трубіним обіграла Ароуку в 12 турі чемпіонату Португалії
Наречена Трубіна взяла участь в ефектній фотосесії у звабливому вбранні

Останні новини