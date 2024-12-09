Програв Батісті та росіянину: Трубін посів третє місце в голосуванні за найкращого голкіпера місяця Прімейри

Українець Анатолій Трубін, який грає за лісабонську Бенфіку, посів третє місце у голосуванні за найкращого голкіпера листопада чемпіонату Португалії.

Про це інформує A Bola.

Воротар збірної України набрав 9,4% відсотка голосів. На другому місці розташувався росіянин із Фамалікана Іван Злобін, який набрав 15,35%.

Переможцем голосування з результатом у 26,5% став Габріель Батіста з Санта-Клари. Він тричі протягом жовтня зберігав ворота "сухими". Зокрема, допоміг обіграти Спортинг (1:0).

Нагадаємо, напередодні Трубін під час традиційного привітання футболістів перед матчем Ліги чемпіонів проти Монако повністю проігнорував росіянина Олександра Головіна.