Програв Батісті та росіянину: Трубін посів третє місце в голосуванні за найкращого голкіпера місяця Прімейри
Анатолій Трубін
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Українець Анатолій Трубін, який грає за лісабонську Бенфіку, посів третє місце у голосуванні за найкращого голкіпера листопада чемпіонату Португалії.
Про це інформує A Bola.
Воротар збірної України набрав 9,4% відсотка голосів. На другому місці розташувався росіянин із Фамалікана Іван Злобін, який набрав 15,35%.
Переможцем голосування з результатом у 26,5% став Габріель Батіста з Санта-Клари. Він тричі протягом жовтня зберігав ворота "сухими". Зокрема, допоміг обіграти Спортинг (1:0).
Нагадаємо, напередодні Трубін під час традиційного привітання футболістів перед матчем Ліги чемпіонів проти Монако повністю проігнорував росіянина Олександра Головіна.