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Ще один клуб Ліги 1 звільнив головного тренера

Олексій Мурзак — 4 червня 2026, 21:57
Ще один клуб Ліги 1 звільнив головного тренера
Крістоф Пелісьє
ФК Осер

Осер оголосив про відхід Крістофа Пелісьє з посади головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба французького клубу.

60-річний французький спеціаліст очолював команду з 2022 року. Під його керівництвом клуб провів 140 матчів, у яких здобув 50 перемог, зазнав 52 поразок і 38 разів зіграв унічию.

У сезоні-2025/26 команда фінішувала 15-ю у турнірній таблиці Ліги 1.

Напередодні ще один клуб елітного дивізіону Франції Монако також звільнив головного тренера.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Осер

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