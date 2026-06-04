Ще один клуб Ліги 1 звільнив головного тренера

Осер оголосив про відхід Крістофа Пелісьє з посади головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба французького клубу.

60-річний французький спеціаліст очолював команду з 2022 року. Під його керівництвом клуб провів 140 матчів, у яких здобув 50 перемог, зазнав 52 поразок і 38 разів зіграв унічию.

У сезоні-2025/26 команда фінішувала 15-ю у турнірній таблиці Ліги 1.

Напередодні ще один клуб елітного дивізіону Франції Монако також звільнив головного тренера.