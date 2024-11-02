Тростянець переграв Колос-2 у перенесеному матчі Другої ліги
Тростянець вдома обіграв Колос-2 у перенесеному матчі 5 туру Другої ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Голами у складі господарів відзначились Владислав Тишинінов з пенальті та Михайло Сергійчук.
Попри поразку Колос-2 очолює турнірну таблицю групи В Другої ліги з 29 очками в активі, у Тростянця 17 балів та 7 позиція.
Чемпіонат України – Друга ліга
5 тур, 2 листопада
Тростянець – Колос-2 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 53 Тишинінов, 2:0 – 85 Сергійчук
Наступний матч Тростянець зіграє проти Металіста-1925-2, який відбудеться 6 листопада.
Напередодні повідомлялося, що УЄФА виділила кошти клубу в рамках програми солідарності, яка сприяє розвитку дитячо-юнацького футболу.