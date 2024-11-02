Тростянець переграв Колос-2 у перенесеному матчі Другої ліги

Тростянець вдома обіграв Колос-2 у перенесеному матчі 5 туру Другої ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Голами у складі господарів відзначились Владислав Тишинінов з пенальті та Михайло Сергійчук.

Попри поразку Колос-2 очолює турнірну таблицю групи В Другої ліги з 29 очками в активі, у Тростянця 17 балів та 7 позиція.

Чемпіонат України – Друга ліга

5 тур, 2 листопада

Тростянець – Колос-2 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Тишинінов, 2:0 – 85 Сергійчук

Наступний матч Тростянець зіграє проти Металіста-1925-2, який відбудеться 6 листопада.

Напередодні повідомлялося, що УЄФА виділила кошти клубу в рамках програми солідарності, яка сприяє розвитку дитячо-юнацького футболу.