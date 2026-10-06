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Тростянець – Чернігів: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Кубку України

Софія Кулай — 6 жовтня 2026, 10:25
Тростянець – Чернігів: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Кубку України
Тростянець – Чернігів: онлайн матчу
УАФ

У вівторок, 6 жовтня, о 11:00 розпочнеться перенесений матч 1/16 фіналу Кубку України з футболу, у якому Тростянець прийме Чернігів.

Поєдинок, який повинен був відбутися ще у вересні, перенесли через затяжну повітряну тривогу в Охтирському районі.

Дивіться пряму трансляцію гри, організовану УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

Переможець зустрічі вийде у стадію 1/8 фіналу, де зіграє проти Епіцентра (Кам'янець-Подільський).

Відзначимо, що Тростянець та Чернігів вже двічі перетиналися на одному футбольному полі. В обох поєдинках у межах Другої ліги колективи не визначили переможця – дві нульові мирові у 2024-му та 2025-му роках.

Решта зустрічей 1/16 фіналу кубкового турніру вже завершилися. З результатами усіх матчів можна ознайомитися – тут. Базові дати 1/8 фіналу – 27-29 жовтня.

Чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.

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