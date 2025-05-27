Манчестер Сіті додав хавбека Брюгге до шорт-листа на літо

Манчестер Сіті продовжує складати шорт-лист з потенційних трансферних цілей на літнє вікно та додав туди представника Брюгге.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Опорний хавбек бельгійського гранда напередодні став найкращим гравцем сезону у Лізі Жупіле, а конкуренцію за його підписання "містянам" складатимуть Баєр та Боруссія Дортмунд.

🚨🆕 Understand Manchester City have added Ardon #Jashari to their shortlist for summer!



Excellent season from the 22-year-old defensive midfielder from Club Brugge. There was already contact with #MCFC. Yesterday, he was named Jupiler Pro League Player of the Season.



Contract… pic.twitter.com/F59L2vXl3V — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 27, 2025

У сезоні-2024/"5 22-річний швейцарець зіграв 52 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав шість результативних передач.

Сума потенційного трансферу оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше стала відома сума, яку Мілан вимагає за свого хавбека у зацікавленого Манчестер Сіті.