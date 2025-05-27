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Манчестер Сіті додав хавбека Брюгге до шорт-листа на літо

Володимир Максименко — 27 травня 2025, 11:16
Манчестер Сіті додав хавбека Брюгге до шорт-листа на літо
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Манчестер Сіті продовжує складати шорт-лист з потенційних трансферних цілей на літнє вікно та додав туди представника Брюгге.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Опорний хавбек бельгійського гранда напередодні став найкращим гравцем сезону у Лізі Жупіле, а конкуренцію за його підписання "містянам" складатимуть Баєр та Боруссія Дортмунд.

У сезоні-2024/"5 22-річний швейцарець зіграв 52 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав шість результативних передач.

Сума потенційного трансферу оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше стала відома сума, яку Мілан вимагає за свого хавбека у зацікавленого Манчестер Сіті.

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