Манчестер Сіті додав хавбека Брюгге до шорт-листа на літо
Жузеп Гвардіола
Getty Images
Манчестер Сіті продовжує складати шорт-лист з потенційних трансферних цілей на літнє вікно та додав туди представника Брюгге.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
Опорний хавбек бельгійського гранда напередодні став найкращим гравцем сезону у Лізі Жупіле, а конкуренцію за його підписання "містянам" складатимуть Баєр та Боруссія Дортмунд.
У сезоні-2024/"5 22-річний швейцарець зіграв 52 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав шість результативних передач.
Сума потенційного трансферу оцінюється у 35 мільйонів євро.
Раніше стала відома сума, яку Мілан вимагає за свого хавбека у зацікавленого Манчестер Сіті.