Трент: Важко виходити на поле після загибелі Жоти

Фланговий захисник мадридського Реала Трент Александер-Арнольд розповів про свої почуття від гри у футбол після звістки про трагічну смерть Діогу Жоти.

Слова англійця наводить ESPN.

"Я б хотів передати свої молитви та співчуття сім'ї Жоти. Я п'ять років ділив із ним роздягальню – він назавжди залишиться у нашій пам'яті.

Було дуже важко виходити на поле після такого, але це моя робота. Я мав хоча б на деякий час віднести це на другий план. Я впевнений, що він би зробив те саме, ми б точно посміялись із тези, що я вийшов на поле заради нього", – розповів Трент.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30.

Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

Напередодні Трент у складі мадридського Реала здолав Боруссію Дортмунд та пробився до півфіналу клубного чемпіонату світу.