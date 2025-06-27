Александер-Арнольд: Період адаптації в Реалі завершився

Правий захисник Реала Трент Александер-Арнольд вважає, що вже адаптувався до нової команди.

Слова англійського фуллбека цитує видання The Athletic.

"Кожен гравець вражає мене. Відтоді, як я грав проти Реала, я знав, що всі гравці тут світового класу. Але саме те, якими є хлопці: коли ти приєднуєшся до команди, ти очікуєш, що це буде дуже страшно, ти не знаєш, чого очікувати. Але вони були дуже теплими, дуже привітними, вони відразу ж змусили мене почуватися як вдома, що було дивовижно. Це дозволяє мені грати так добре, як я можу, і сьогодні, виходячи на гру, я був упевнений, що зможу показати хороший результат.

Період адаптації закінчився, і тепер потрібно рухатися вперед, бути найкращим гравцем, яким я можу бути, давати все найкраще для команди і допомагати команді вигравати якомога більше ігор, починаючи з цього турніру", – заявив Трент.

Реал оголосив про підписання Александера-Арнольда наприкінці травня. Захисник міг перейти у мадридський клуб з 1 липня на правах вільного агента. Проте Реал виплатив Ліверпулю 10 мільйонів євро компенсації за те, щоби трансфер відбувся на місяць раніше і Трент зміг виступити на клубному чемпіонаті світу.

Зауважимо, що у ніч з 26 на 27 червня мадридський Реал здобув розгромну перемогу над Зальцбургом та з першого місця кваліфікувався у плейоф клубного чемпіонату світу.

У 1/8 фіналу турніру підопічні Хабі Алонсо зустрінуться з Ювентусом. З повною сіткою плейоф КЧС можна ознайомитися за цим посиланням.