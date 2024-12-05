Мельгоса анонсував товариські матчі молодіжної збірної України

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса заявив, що команда планує зіграти декілька товариських матчів у березні.

Цитує тренера УАФ.

"Після товариських матчів з Португалією (3:3) та Італією (2:2) в листопаді ми побачили нових гравців і еволюцію команди між двома іграми. Деякі виконавці зробили крок уперед, який може допомогти їм в особистому розвитку. Як тренер я вдячний за їхню роботу і сподіваюся, що вони продовжуватимуть рухатися в тому ж напрямку, аби ускладнити мені завдання в плані вибору футболістів для участі в чемпіонаті Європи.

Плани підготовки? Скористаємося вікном ФІФА в березні, щоб зіграти кілька товариських матчів, а потім, після фінішу УПЛ, зосередимося на безпосередній підготовці до форуму у Словаччині", – зазначив Мельгоса.