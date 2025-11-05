Тренер Зрінськи: Матч проти Динамо буде надзвичайно складним

Головний тренер Зриньски Ігор Штімац поділився очікуваннями від поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги конференцій проти Динамо.

Його слова цитує видання Sportske novosti.

"Це буде надзвичайно серйозний і складний матч. Вони поступилися Шахтарю в чемпіонаті й тепер трохи відстали в турнірній таблиці. І нас, і їх після гри Ліги конференцій очікує непростий матч у вихідні. Спробуємо здобути якісь очки", – сказав Штімац.

Після двох турів боснійська команда має 3 очки та посідає 13-те місце у турнірній таблиці Ліги конференцій. Динамо з нулем очок наразі перебуває на 34-й позиції.

Матч Динамо – Зриньски відбудеться у четвер, 6 листопада. Початок гри – о 22:00.

