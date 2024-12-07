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Мічел: Циганков пропустить матч з Реалом

Станіслав Лисак — 7 грудня 2024, 08:46
Мічел: Циганков пропустить матч з Реалом
ФК Жирона

Головний тренер Жирони Мічел Санчес заявив, що український вінгер команди Віктор Циганков не зуміє зіграти з мадридським Реалом Андрія Луніна в 16 турі іспанської Ла Ліги.

Слова 49-річного тренера передає видання AS.

"Аспрілья нормально тренувався і буде готовий на завтра. Циганков і Янхель не зіграють. Ми вилетіли з Кубка і втратили можливість продовжувати боротьбу у турнірі, але маємо сконцентруватися на чемпіонаті та Лізі чемпіонів", - сказав Мічел.

Жирона Віктора Циганкова вилетіла з Кубку Іспанії на стадії 1/32 фіналу. Українець пропускав поєдинок через пошкодження привідного м'яза.

Поєдинок Жирона – Реал відбудеться сьогодні, 7 грудня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Після 15 матчів у чемпіонаті Іспанії мадридський Реал розташувався на 2 позиції в турнірній таблиці. Відставання від Барселони складає 4 очки, проте у "вершкових" є гра в запасі. Жирона знаходиться на восьмій сходинці з 22 очками в активі.

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