Не забили польовому гравцю: Жирона без Циганкова вилетіла з Кубку Іспанії від команди четвертого дивізіону

Жирона Віктора Циганкова вилетіла з Кубку Іспанії на стадії 1/32 фіналу.

Учасник Ліги чемпіонів у серії пенальті (0:0, 3:4 с. п.) програв Логроньєсу, який грає в четвертому за силою дивізіоні.

Зазначимо, що у першому екстра-таймі через травму вибув із гри воротар господарів. Оскільки замін не було, то на ворота став польовий гравець Пол Арнау.

Особливої роботи до завершення гри у нього не було. У серії пенальті Крістіан Стуані влучив у поперечину, а удар від Руїса зумів відбити Арнау, що і дозволило його клубу пройти далі.

Віктор Циганков не грав. Гравець збірної України через травму вибув щонайменше на три тижні.