Не можу сказати, що він залишиться: спортивний директор Жирони – про можливе звільнення Мічела

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель поділився думками щодо можливого звільнення головного тренера команди Мічела Санчеса, запевнивши, що він завжди буде на боці спеціаліста.

Його слова наводить Marca.

"Стосунки з Мічелом чудові, і нічого не змінилося. Як на мене, ми маємо найкращого тренера, якого тільки можемо мати. Він вдихнув багато життя в цей проєкт завдяки стилю гри, своїй манері поведінки. Я завжди буду на його боці, але це футбол. Результати мають значення, і я не можу сказати, що він залишиться до кінця сезону. Але я запевняю вас, що довіряю йому на 100%. Він також помиляється, як і всі.

Минулого року йому довелося керувати новою командою, граючи в Лізі чемпіонів, але без шести життєво важливих гравців. Його контракт закінчується, і ми побачимо, що буде далі, але зараз ми повинні вибратися з цієї ситуації. Ми відстаємо у формуванні складу, у результатах, у пропущених та забитих голах – це робота, і коли справи підуть краще, я хочу, щоб він залишився", – сказав Карсель.