Мічел: Циганкову треба більше грати після травми

Олег Дідух — 31 жовтня 2025, 14:49
Віктор Циганков
ФК Жирона

Головний тренер Жирони Мічел вважає, що українському вінгеру команди Віктору Циганкову пішов на користь той факт, що поєдинок 1/64 фіналу Кубку Іспанії проти Констансії (перемога 3:2) тривав не 90, а 120 хвилин.

Слова тренера наводить Marca.

"Це навіть добре, що у Кубку Іспанії ми зіграли додатковий час. Багатьом гравцям потрібні додаткові хвилини на полі, бо вони не мали великого навантаження цього сезону.

Той самий Циганков чи Лемар – їм потрібно грати більше, їм необхідно проводити матчі, щоб вийти на свою найкращу форму після травм. Ми чекаємо на їхню найкращу форму, і важливо, що зараз вони здорові", – заявив Мічел.

Нагадаємо, Циганков, як і інший українець, Владислав Ванат, у матчі проти Констансії відзначився забитим голом.

