Мороз: У другому таймі не реалізували перевагу

Головний тренер збірної України до 17 років Юрій Мороз прокоментував стартову поразку команди на чемпіонаті Європи сербам 0:1.

— Результат негативний. Що ви скажете по грі команди?

— По грі я скажу, що перший тайм програли. Програли дуже багато. Програвали в боротьбі. Це і вплинуло на весь перший тайм. А в другому таймі хоч і мали перевагу, але не змогли реалізувати ті моменти, які в нас були. У нас ще є дві гри. Будемо готуватися до них. Не все ще втрачено.

— Стартовий гол на другій хвилині повністю поламав вашу тактику?

— Ні, він не поламав, але трохи нас збентежив. Але я ж кажу, що хлопці трохи програвали боротьбу. Через це нам і забили гол. Тримались заблизько до своїх воріт. Хлопець пробив, попав в ворота.

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— Наші нападники грають в топ-клубах. Чому не вдалося реалізувати потенціал?

— Ви бачите, якось невідомо. Мабуть, невезіння. Сьогодні і Степанов гарно рухався, мав кучу моментів в другому таймі. Ну, бачите, все близько, все близько

Заміни, вони і підсилили нашу гру. І Редушко і Сорока. Зʼявилась структурна гра в середині поля, володіння м'ячем. Але це футбол. І сьогодні хто забиває, той отримує перемоги.

— Стартова поразка змінила вашу стратегію на весь турнір?

— Нема що змінювати. Треба виходити на кожну гру і перемагати.

— Бачив, на трибунах був Андрій Шевченко. Чи він спускався до вас в роздягальню? Можливо, в перерві?

— Сьогодні була розмова перед грою. Він з нами зустрівся. Побажав нам успіхів. Все, як повинно бути від керівництва.

— Багато фанатів було українських також. Чи відчувалась підтримка?

— Так, все добре. Їм велике дякую за те, що вони нас підтримують.

Другий матч Україна зіграє 23 травня, у четвер, проти команди Чехії у Паралімні. Заключний матч групового раунду "синьо-жовті" проведуть у Ларнаці. Суперником будуть господарі чемпіонату — збірна Кіпру.

Володимир Крупчук, спеціально для Чемпіона з Кіпру