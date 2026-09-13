Я не знаю такого гравця: Степанов здивував реакцією на згадку про легенду нідерландського футболу

Український форвард Утрехта Артем Степанов відреагував на згадку про легенду нідерландського футболу Рафаела ван дер Варта після матчу 6-го туру чемпіонату Нідерландів проти Ексельсіора (2:1).

Про це повідомляє ESPN NL.

19-річний українець відкрив рахунок у зустрічі, забивши у п'ятому турі чемпіонату Нідерландів поспіль. Завдяки цьому Степанов став наймолодшим гравцем із 2001 року, якому вдалося відзначитися в п'яти турах поспіль.

Після гри форварду нагадали, що раніше подібне досягнення серед молодих футболістів належало ван дер Варту. Однак Степанов несподівано зізнався, що не знає колишню зірку Аякса.

"Я не знаю такого гравця", – сказав Степанов.

Після цього нападнику розповіли про ван дер Варта, який у 2001 році, коли йому було 18 років, забивав у семи матчах чемпіонату Нідерландів поспіль.

Дізнавшись про це, Степанов одразу визначив для себе нову ціль.

"Тоді я спробую побити цей рекорд", – заявив українець.

Також українцю порадили переглянути відео з грою ван дер Варта. Степанов погодився скористатися рекомендацією та пообіцяв ознайомитися з виступами легендарного нідерландця.

Golden Boy, ex-Real Madrid en WK-finalist, maar Artem Stepanov heeft geen idee 🫣 pic.twitter.com/LH4DVndyRt — ESPN NL (@ESPNnl) September 13, 2026

Нагадаємо, ван дер Варт є вихованцем Аякса, за який виступав з 2000 по 2005 рік. За свою кар'єру він також встиг пограти за Гамбург, Реал, Тоттенгем, Бетіс та Мідтьюлланн. Завершив професійну кар'єру у 2018 році.

Раніше повідомлялося, що нідерландський клуб матиме право викупити українського форварда всього за 2 мільйони євро.

На момент переходу Артема в Утрехт його трансферна вартість оцінювалася в 1,5 мільйони євро, наразі Transfermarkt оцінює його в 5 мільйонів.