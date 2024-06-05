Ребров: Я не можу сказати, що кістяк збірної України — це легіонери

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не вважає, що основу національної команди складають легіонери.

Про це тренер розповів в інтерв'ю Анні Ребровій.

"Я не можу сказати, що кістяк — це легіонери. Дуже багато в національній збірній гравців з чемпіонату України. Я вважаю, що це показує, що в нас високий рівень чемпіонату. Майже пів команди, іноді більше, ніж пів команди грає в чемпіонаті України. Як на мене, це дуже важливо для українських гравців. Ми не тільки даємо шанс гравцям, що грають у Європі.

Є великий шанс українським гравцям потрапити до лав національної збірної. Я ніколи не розділяв футболістів на гравців в Україні та гравців, які виїхали в інші клуби за кордон. Усі мають шанс, і я дуже задоволений, що зараз у нас в команді є баланс, і футболісти розуміють, що вони можуть потрапити в основну обойму тільки за рахунок своєї праці", — сказав Ребров.

Напередодні збірна України втримала нульову нічию у гостьовому матчі проти Німеччини. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють 7 червня проти Польщі.