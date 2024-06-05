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Збірна Польщі — збірна України: де дивитися товариський матч

Станіслав Лисак — 5 червня, 20:50
Збірна Польщі — збірна України: де дивитися товариський матч

Збірна України проведе товариський матч із Польщею в межах підготовки до чемпіонату Європи-2024.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 7 червня. Початок — о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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У першому контрольному поєдинку підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

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