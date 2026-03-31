Тренер збірної Туреччини U-21 послизнувся та знепритомнів під час матчу відбору на Євро-2027

Микола Літвінов — 31 березня 2026, 22:30
Егемен Коркмаз
Egemen Korkmaz/Facebook

Головний тренер збірної Туреччини U-21 втратив свідомість під час матчу кваліфікації чемпіонату Європи-2027 проти команди Хорватії.

Деталі повідомляє OneFootball.

На 36-й хвилині зустрічі гравець турецької команди Демір Еге Тикназ отримав другу жовту картку за порушення правил та був вилучений з поля. Коркмаз почав протестувати проти цього рішення, але послизнувся, вдарився головою об газон і знепритомнів.

Тренера забрала карета швидкої допомоги до лікарні, де він прийшов до тями. Арбітр призупинив поєдинок, відправивши команди в роздягальні, проте за кілька хвилин гру поновили, і вона завершилася перемогою хорватів з рахунком 3:0. 

Нагадаємо, Туреччина та Хорватія є суперниками молодіжної збірної України у відбірковій групі H. До цього туру турки лідирували з 11 очками, а хорвати мали 10 балів. Наразі ж збірна Хорватії посіла перше місце, а Туреччина опустилася на другу сходинку таблиці. 

Сама українська команда, сьогодні, 31 березня, перемогла на виїзді однолітків з Угорщини з рахунком 2:1. За команду голами відзначилися Піщур та Синчук.

