Ліга Націй з баскетболу 3х3: чоловіча збірна України – серед лідерів першого стопу

Чоловіча збірна України U-23 поступилась Хорватії 17:21 у фіналі першого стопу Ліги націй 3х3.

Про це пише ФБУ.

Змагання відбуваються в австрійському Відні. Зазначається, що старт матчу був достатньо рівним, однак хорватам вдалося реалізувати два поспіль дальніх кидки і відірватися в рахунку.

Наша команда боролася до останнього, однак – поступилася з рахунком 17:23. Таким чином, чоловіча збірна України U-23 завершила перший стоп Ліги націй 3х3 на другому місці, тоді як жіноча збірна U-23 стала третьою.

Ліга націй 3х3. Чоловіки

Відень, Австрія

Україна — Хорватія 17:21

Україна: Журавльов 4, Кошеватський 5, Лопухов 2, Мустяца 6

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