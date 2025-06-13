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Ліга Націй з баскетболу 3х3: чоловіча збірна України – серед лідерів першого стопу

Андрій Мошкун — 13 червня 2025, 07:14
Ліга Націй з баскетболу 3х3: чоловіча збірна України – серед лідерів першого стопу
ФБУ

Чоловіча збірна України U-23 поступилась Хорватії 17:21 у фіналі першого стопу Ліги націй 3х3.

Про це пише ФБУ.

Змагання відбуваються в австрійському Відні. Зазначається, що старт матчу був достатньо рівним, однак хорватам вдалося реалізувати два поспіль дальніх кидки і відірватися в рахунку.

Наша команда боролася до останнього, однак – поступилася з рахунком 17:23. Таким чином, чоловіча збірна України U-23 завершила перший стоп Ліги націй 3х3 на другому місці, тоді як жіноча збірна U-23 стала третьою.

Ліга націй 3х3. Чоловіки

Відень, Австрія

Україна — Хорватія 17:21

Україна: Журавльов 4, Кошеватський 5, Лопухов 2, Мустяца 6

Раніше стало відомо, що Харківські Соколи оголосили про підписання нового контракту з капітаном команди 31-річним Владиславом Чевердіним.

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