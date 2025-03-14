Михавко: Тренуватися з основною збірною України – величезний досвід, з дитинства мріяв про це

Центрбек Динамо та молодіжної збірної України Тарас Михавко розповів про спільні тренування з національною збірною на зборах в Іспанії.

Своїми думками футболіст поділився в інтерв'ю пресслужбі УАФ.

Михавко став одним з десяти гравців молодіжки, які вирушили до Іспанії, щоб допомогти першій команді країни у підготовці до матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії, поки Сергій Ребров не може розраховувати на легіонерів.

"Дізнався десь за тиждень, може, трохи менше. Приємно був здивований, звичайно, тому що це мрія, можна сказати. Ми тут на декілька днів, але це величезний досвід. Я з дитинства мріяв потрапити сюди, думаю, як і кожен футболіст. Тому я дуже емоційно до цього поставився. Сказав друзям, близьким, що є можливість поїхати і отримати такий досвід з такими гравцями. Це, звичайно, дуже і дуже для мене великий успіх і честь, я дуже задоволений. Дуже радий, що я тут", – сказав Тарас.

На даний момент на рахунку Михавка один матч у складі України U-21. Але при цьому він вже встиг записати на свій рахунок один гол. Це відбулося у відборі на Євро-2025, коли українці програли Англії (1:2).

Нагадаємо, що Тарас Михавко потрапив до заявки молодіжної збірної України на спаринги зі Словенією та Польщею в межах навчально-тренувального збору в Туреччині.