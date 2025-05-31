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Буде "вибух", – головний тренер збірної Швеції поговорив про трансфер Дьокереша

Олексій Погорелов — 31 травня 2025, 10:05
Віктор Дьокереш
Віктор Дьокереш
IMAGO

Головний тренер збірної Швеції Йон Даль Томассон прокоментував майбутній трансфер його підопічного Віктора Дьокереша зі Спортинга.

Слова ексфорварда Мілана наводить Manchester Evening News.

Сезон-2024/25 майже напевно став для 26-річного нападника останнім у складі "левів", яких він наостанок привів до титулу чемпіона Португалії.

Зараз Дьокереш готується приєднатися до своїх земляків у стані шведської збірної. І з цього приводу Томассона запитали, чи може він натякнути, де Віктор продовжить свою кар'єру.

"Звичайно, я не скажу (до якого клубу має перейти Дьокереш). Інакше буде вибух. Однозначно будуть гравці, які змінюватимуть клуби.

Ми знаємо, що це відбувається щороку. Якщо ми подивимося на кожного гравця, то потрібно зробити правильний вибір, перш ніж переходити в певний клуб. У нас також є сім'ї, і ми повинні про це пам'ятати. Це нелегко. Зрештою, це футбол", – сказав Томассон.

У сезоні-2024/25 Віктор Дьокереш забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах Спортинга. Швед програв гонку за Золоту бутсу форварду Реала Кіліану Мбаппе, який випередив його на 3,5 бала.

Раніше з'явилася інформація, що Ювентус збирається поборотися з клубами АПЛ за право підписати Віктора Дьокереша.

Спортинг Швеція Збірна Швеції з футболу Віктор Дьокереш

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