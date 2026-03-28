Звісно, для мене це має величезне значення: автор першого в історії хеттрику у ворота України – про свій виступ

Нападник збірної Швеції Віктор Дьокереш поділився враженнями від перемоги над національною командою України у півфіналі плейоф кваліфікації на чемпіонат світу та свого забитого хеттрику.

Його слова передає Fotbollskanalen.

"Звісно, для мене хеттрик має величезне значення, але ще більше – для команди. Ми вийшли у фінал відбіркового циклу. У вівторок на нас чекає важливий матч. Це було те, чого ми всі хотіли. Це дуже важливо".

Також футболіст розповів про причини покращення гри шведської команди під керівництвом Грема Поттера.

"Є багато причин, чому наша команда настільки трансформувалася у порівнянні з минулим роком. Важко назвати одну причину. Ми вже зігралися під час попередніх поєдинків і стали краще розуміти одне одного. Зрозуміло, що ми зробили акцент саме на цьому, але також у нас є чітка ідея гри. Ми адаптувалися до наших найкращих якостей і намагаємося використовувати їх якомога більше", – сказав Дьокереш.

У поточному сезоні Віктор Дьокереш провів за лондонський Арсенал 42 матчі у всіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що збірна Швеції у півфіналі плейоф впевнено обіграла Україну 3:1. Нападник Віктор Дьокереш оформив хеттрик у ворота Анатолія Трубіна. Збірна України побила абсолютний світовий рекорд зі знаком мінус. "Синьо-жовті" вшосте програли у стикових поєдинках відбору на чемпіонат світу.

Форвард став автором першого в історії хеттрику у ворота національної команди України, відзначившись на шостій хвилині кожного з таймів та реалізувавши пенальті.