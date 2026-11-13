Мальдера назвав втрати збірної України перед матчем Ліги націй проти Північної Ірландії

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про кадрову ситуацію у команді перед матчем 5-го туру групового етапу Ліги націй проти Північної Ірланїі.

Про це він повідомив на ютуб-каналі УАФ.

Італійський наставник оголосив, що ворота оборонятиме Анатолій Трубін. Водночас участі в поєдинку не зможуть взяти півзахисник Динамо Микола Шапаренко та центрбек Шахтаря Валерій Бондар.

"Завтра вийде Анатолій Трубін. Ще буде одне тренування, але у мене у планах його поставити на ворота. Що стосується інших гравців, то Микола Шапаренко погано почувається. І також Валерій Бондар трішки втомлений після останньої кількості матчів. Це все по наших втратах, решта готові виходити на поле".

Нагадаємо, що збірна України гратиме проти Північної Ірландії 14 листопада. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цієї гри, ознайомитися з котрою ви можете за цим посиланням.

Перша зустріч між командами у жовтні завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3.

У заключному поєдинку групового етапу Ліги націй команда Андреа Мальдери змагатиметься з Грузією 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Напередодні Валерій Бондар розкрив завдання збірної України на найближчі матчі Ліги націй.