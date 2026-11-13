Хлопці дуже сумні й вони хочуть виправитися: Мальдера – про реакцію гравців збірної України на поразки у Лізі націй

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера окреслив цілі команди в останніх двох матчах групового етапу Ліги націй та розповів, що гравці залишилися сумні після попередніх двох поразок та бажають виправити ситуацію.

Про це він повідомив на ютуб-каналі УАФ.

"Нам треба набрати максимальну кількість очок, яку ми можемо, і потім уже дивитися по ситуації. Все ще відкрито, наша група дуже рівна й збалансована. Останні 2 матчі були дуже важкими для нас. Я гадаю, що, можливо, ми не заслуговували такий результат, який ми отримали, тому найближчі 2 матчі ми будемо витискати максимум та намагатися здобути максимум очок. Звісно, щоб здобувати очки, нам треба більше та краще працювати всім. Того, що ми зробили, на жаль, не було достатньо. Хлопці дуже відповідальні й вони знають про цю відповідальність. Вони також дуже сумні після таких двох поразок і вони хочуть виправитися", – зазначив наставник.

Збірна України гратиме проти Північної Ірландії 14 листопада. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цієї гри, ознайомитися з котрою ви можете за цим посиланням.

Перша зустріч між командами у жовтні завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3. У 4-му турі наша команда не втримала нічию з Угорщиною на останніх хвилинах та поступилася – 1:2.

У заключному поєдинку групового етапу Ліги націй команда Андреа Мальдери змагатиметься з Грузією 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. У попередньому поєдинку колективи розписали нульову нічию.

Напередодні італійський фахівець розповів про кадрові втрати збірної України та поділився емоціями від знайомства з півзахисником Брентфорда Єгором Ярмолюком.