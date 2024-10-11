Нагельсманн: У нас багато травмованих

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував велику кількість травм у його команді.

Наставника Бундестіму цитує Yahoo Sports:

"У нас багато травмованих. Але ви можете на це або скаржитися, або намагатися шукати рішення. Я вважаю, що ця ситуація є шансом для тих гравців, хто мало грає. Вони можуть проявити себе".

11 і 14 жовтня збірна Німеччини проведе два матчі Ліги націй – проти Боснії і Герцеговини та проти Нідерландів відповідно. Через травми Нагельсманн у цих поєдинках не може розраховувати, зокрема, на Марка-Андре тег Штегена, Джамала Мусіалу, Нікласа Фулькруга та Кая Гаверца.

Після двох турів збірна Німеччини лідирує у групі 3 дивізіону А Ліги націй з 4 очками в активі.