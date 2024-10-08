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Збірна Німеччини втратила трьох гравців перед матчами Ліги націй

Олег Дідух — 8 жовтня, 13:26
Збірна Німеччини втратила трьох гравців перед матчами Ліги націй
DFB

Національна збірна Німеччини втратила зразу трьох гравців через травми на матчі Ліги націй проти Боснії і Герцеговини та Нідерландів, які відбудуться 11 і 14 жовтня відповідно.

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

Атакувальний хавбек лондонського Арсенала Кай Гаверц не допоможе команді через проблеми з коліном. Замість нього викликано Джонатана Буркхарта з Майнца.

У центрального захисника Айнтрахта Робіна Коха пошкодження стегна. Його замінить Кевін Шаде з Брентфорда.

Вінгбек РБ Лейпциг Давід Раум покинув розташування Бундестіму через травму гомілкостопа. На заміну йому довикликано Робіна Госенса із Фіорентини.

Раніше головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував травму Марка-Андре тер Стегена.

Кай Гаверц Госенс Ліга націй УЄФА Збірна Німеччини з футболу

Кай Гаверц

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