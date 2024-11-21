Збірна Німеччини хоче зберегти Нагельсманна після ЧС-2026

Керівництво Німецького футбольного союзу хоче зберегти Юліана Нагельсманна на посту головного тренера національної збірної і після чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Bild.

Спочатку планувалося, що Нагельсманн повернеться до клубного футболу після ЧС-2026. Однак наразі Німецький футбольний союз розпочав переговори з Юліаном щодо продовження контракту. Чиновники хочуть, щоб він залишився на Євро-2028.

Нагадаємо, контракт Нагельсманна розрахований до 31 липня 2026 року. 37-річний фахівець очолює збірну Німеччини з вересня 2023 року. На домашньому Євро-2024 він вивів команду до чвертьфіналу, де німці поступилися майбутньому чемпіону, Іспанії.

Напередодні Німеччина зіграла внічию з Угорщиною. Цей результат дозволив команді виграти групу у Лізі націй.