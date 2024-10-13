Нагельсманн може залишитись у збірній Німеччині після чемпіонату світу 2026 року

Керівництво Німецького футбольного союзу хоче зберегти Юліана Нагельсманна на посту головного тренера національної збірної і після чемпіонату світу 2026 року.

Про це в інтерв’ю Sport1.de розповів спортивний директор Бундестіму Руді Феллер:

"Ми намагатимемося переконати Юліана, що йому варто залишитися у збірній ще на кілька років. Я знаю, що йому подобається працювати у збірній Німеччини, але він все ще молодий, і у нього, можливо, є амбіції зайнятися чимось іншим".

Контракт Нагельсманна розрахований до 31 липня 2026 року. 37-річний фахівець очолює збірну Німеччини з вересня 2023 року. На домашньому Євро-2024 він вивів команду до чвертьфіналу, де німці поступилися майбутньому чемпіону, Іспанії.

Раніше Нагельсманн скаржився на велику кількість травмованих у команді.