Спаллетті звинуватив УЄФА та ФІФА у несправедливому ставленні до Росії

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті після перемоги 4:1 над Ізраїлем в Лізі націй заявив, що не розуміє, чому ізраїльтян не відсторонили від міжнародних матчів через війну з Хамас.

Спаллетті цитує Турхан Бозкурт.

"Сумно, що нам доводиться грати матчі проти таких країн. Росія була відсторонена від усіх турнірів УЄФА та ФІФА. Але щодо Ізраїля, який чинить геноцид палестинців, цього не зробили".

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня Італія розгромила Ізраїль з рахунком 4:1 у матчі четвертого туру Ліги націй.

Росія була відсторонена від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Ізраїль зараз змушений проводити домашні матчі за межами власної держави.

Спаллетті у 2009 – 2014 роках тренував Зеніт.