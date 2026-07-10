Де та коли дивитися матч 1/4 фіналу ЧС-2026 Іспанія – Бельгія

У п'ятницю, 10 липня, збірна Іспанії зустрінеться з національною командою Бельгії в межах 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч відбудеться на арені "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді о 22:00 за київським часом. На поєдинку працюватиме англійський арбітр Майл Олівер.

Матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Переглянути матч можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

У півфіналі переможець пари Іспанія – Бельгія зустрінеться з Францією, яка напередодні обіграла Марокко.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,66. Нічия – 4,00. Виграш "червоних дияволів" – 5,33.

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