Тренер збірної Ісландії: Україна зараз не у найкращій формі

Олег Дідух — 9 жовтня 2025, 16:50
Арнар Гуннлаугссон
Getty Images

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон поділився своєю думкою щодо наступного суперника по відбору до ЧС-2026, збірної України.

Слова 52-річного фахівця наводить Взбірна.

"У збірної України багато талановитих гравців, які грають з різними командами Європи та світу. У них э захисник, чийого прізвища я не можу вимовити, але він дуже дорого коштує (імовірно, мається на увазі Ілля Забарний, – прим.). Ми поважаємо збірну України, вона дуже талановита та має багато сильних гравців.

Я пам’ятаю Андрія Шевченка. Він був дуже талановитим гравцем і тренером. Що стосується Сергія Реброва, то я не знаю його особисто, але слідкую за його кар’єрою, він – талановитий тренер. У України чудова збірна, ми поважаємо цю команду. Це топ-команда, вони вище за нас у світовому рейтингу. Можливо, матч із Азербайджаном був не надто вдалим, але таке буває. Сподіваюся, що ми скористаємося тим, що Україна не в найкращій формі зараз", – заявив тренер.

Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що текстова онлайн-трансляція гри буде доступною на сайті "Чемпіон".

Збірна України з футболу Збірна Ісландії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Україна - Ісландія

Збірна Ісландії з футболу

