Тренер збірної Ісландії: Україна зараз не у найкращій формі
Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон поділився своєю думкою щодо наступного суперника по відбору до ЧС-2026, збірної України.
Слова 52-річного фахівця наводить Взбірна.
"У збірної України багато талановитих гравців, які грають з різними командами Європи та світу. У них э захисник, чийого прізвища я не можу вимовити, але він дуже дорого коштує (імовірно, мається на увазі Ілля Забарний, – прим.). Ми поважаємо збірну України, вона дуже талановита та має багато сильних гравців.
Я пам’ятаю Андрія Шевченка. Він був дуже талановитим гравцем і тренером. Що стосується Сергія Реброва, то я не знаю його особисто, але слідкую за його кар’єрою, він – талановитий тренер. У України чудова збірна, ми поважаємо цю команду. Це топ-команда, вони вище за нас у світовому рейтингу. Можливо, матч із Азербайджаном був не надто вдалим, але таке буває. Сподіваюся, що ми скористаємося тим, що Україна не в найкращій формі зараз", – заявив тренер.
Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.
Зазначимо, що текстова онлайн-трансляція гри буде доступною на сайті "Чемпіон".