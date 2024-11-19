Питань немає: тренер збірної Данії завершив пресконференцію за 20 секунд
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Головний тренер збірної Данії з футболу Браян Рімер завершив розмову зі ЗМІ всього через 20 секунд після її початку.
Відео з пресконференції опублікувало TNT Sports.
Це сталося після матчу проти Сербії в останньому 6 турі Ліги націй. Данці зуміли відстояти нічию та вийти у плейоф турніру в Дивізіоні А.
Попри це, у журналістів не виникло питань до наставника Данії, тож він зміг швидко завершив пресконференцію.
Нагадаємо, що 19 листопада, збірна України проведе свій останній матч у груповому етапі Ліги націй-2024/25. Команда Сергія Реброва зустрінеться зі збірною Албанії. Стартовий свисток поєдинку запланований на 21:45 за київським часом.
У нас на сайті буде доступна текстова трансляція матчу. Вже відомі стартові склади команд.