Ребров оголосив склад збірної України на матч з Албанією

Головний тренер збірної України Сергієм Ребровим назвав стартовий склад на матч 6 туру Ліги націй проти Албанії.

Україна: 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко (к), 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля, 21. Іван Калюжний, 17. Олександр Зінченко, 8. Георгій Судаков, 7. Михайло Мудрик, 19. Олексій Гуцуляк, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 3. Олексій Сич, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 6. Володимир Бражко, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 14. Олександр Назаренко, 15. Дмитро Криськів, 18. Єгор Ярмолюк, 20. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересні в номінально домашньому матчі Україна мінімально поступилась Албанії з рахунком 1:2.