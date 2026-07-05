День дурня: наставник збірної Бельгії – про відміну дискваліфікації для нападника збірної США

Наставник збірної Бельгії Руді Гарсія прокоментував відміну дискваліфікації форварда національної команди США Фоларіна Балогуна, порівнявши цю ситуацію з "Днем дурня".

Його слова наводить Бен Джейкобс.

"Я не знав, що гра відбудеться в День дурня, а не 6 липня", – заявив Гарсія.

Нагадаємо, що ФІФА скасувала дискваліфікацію нападнику збірної США Фоларіну Балогуну, яку він отримав після червоної картки у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Боснії і Герцеговини. Це рішення особисто привітав президент США Дональд Трамп.

Завдяки цій ухвалі Балогун зможе взяти участь в матчі проти Бельгії в 1/8 фіналу цьогорічної світової першості. Це протистояння відбудеться 7 липня та розпочнеться о 03:00 за київським часом.