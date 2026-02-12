Тухель продовжив контракт зі збірною Англії

52-річний німецький наставник залишається на посаді головного тренера збірної Англії з футболу.

Попередня співпраця мала закінчитись після чемпіонату світу-2026. Натомість нова угода розрахована до 2028 року.

Committed to our journey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁



Thomas Tuchel will lead our #ThreeLions through to 2028 after signing a new contract! — England (@England) February 12, 2026

Нагадаємо, що Тухель очолює "трьох левів" із січня 2025-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 10 матчів, феєрично кваліфікувавшись на ЧС-2026. У відборі Англія не пропустила жодного м'яча, а при цьому ще й не зазнала жодної поразки.

На Мундіалі англійська збірна зіграє проти Хорватії (17 червня), Гани (23 червня) та Панами (28 червня).

До цього у ЗМІ були чутки, що Тухель може очолити англійський Ньюкасл після ЧС-2026.

Відзначимо, що Тухель у минулому працював у структурі Майнца, Аусбурга, Штутгарта, дормудської Боруссії, Челсі та ПСЖ. Найбільше поєдинків на чолі одного клубу провів у Майнці (183 гри).