Тухель продовжив контракт зі збірною Англії
52-річний німецький наставник залишається на посаді головного тренера збірної Англії з футболу.
Попередня співпраця мала закінчитись після чемпіонату світу-2026. Натомість нова угода розрахована до 2028 року.
Нагадаємо, що Тухель очолює "трьох левів" із січня 2025-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 10 матчів, феєрично кваліфікувавшись на ЧС-2026. У відборі Англія не пропустила жодного м'яча, а при цьому ще й не зазнала жодної поразки.
На Мундіалі англійська збірна зіграє проти Хорватії (17 червня), Гани (23 червня) та Панами (28 червня).
До цього у ЗМІ були чутки, що Тухель може очолити англійський Ньюкасл після ЧС-2026.
Відзначимо, що Тухель у минулому працював у структурі Майнца, Аусбурга, Штутгарта, дормудської Боруссії, Челсі та ПСЖ. Найбільше поєдинків на чолі одного клубу провів у Майнці (183 гри).