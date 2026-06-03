Іменитий нападник Арсенала може перейти в Ювентус

Бразильський форвард лондонського Арсенала Габріел Жезус може продовжити кар'єру в туринському Ювентусі.

Про це повідомляє Мірко Ді Натале.

Італійський клуб наразі перебуває в пошуках нового форварда на наступний сезон. Потреба в новому нападнику загострилася після того, як стало відомо, що вільним агентом Ювентус покине Душан Влахович.

Туринці зацікавлені в Жезусі, а Арсенал готовий відпустити його за 20-25 мільйонів євро. Утім, бразилець не є пріоритетною кандидатурою Ювентуса. Також у шортлисті італійського клубу присутні імена Рандаля Коло Муані, Александера Серлота, Гонсало Гарсії та Жана-Філіппа Матета.

Місяць тому повідомлялося про інтерес до Габріела Жезуса з боку Мілана. Контракт форварда з Арсеналом діє до літа 2027 року, трансферна вартість 29-річного бразильця оцінюється в 20 мільйонів євро.