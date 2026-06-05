Ювентус розпочав перемовини щодо трансферу забивного нападника Атлетико

Туринський Ювентус розпочав перемовини щодо трансферу нападника мадридського Атлетико Александра Сльорлота.

Про це інформує Джанлука Ді Марціо.

У такому переході особисто зацікавлений головний тренер "старої синьйори" Лучано Спаллетті, який вбачає у норвежцю підсилення для атакувальної лінії команди.

Керівництво "матрацників" не проти продати 30-річного форварда, якщо будуть запропоновані солідні умови.

Чинний контракт Александера з мадридським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Сьорлот виступає за іспанський гранд із серпня 2024-го, коли перебрався із Вільярреала. У футболці "матрацників" вже провів 107 матчів (44 голи та 3 асисти).

У сезоні-2025/26 відзначився 20 м'ячами та однією гольовою передачею у 54-х іграх в усіх клубних турнірах.

Повідомлялося, що голкіпер збірної Словенії Ян Облак може покинути Атлетико влітку поточного року. Раніше мадридці відпустили клубну легенду Антуана Грізманна, який перейшов у клуб МЛС Орландо Сіті.