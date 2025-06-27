Тудор – про поразку від Манчестер Сіті: Іноді футбол жорстокий

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор прокоментував поразку 2:5 від Манчестер Сіті у третьому турі клубного чемпіонату світу-2025.

Слова хорватського фахівця наводить Джанлука Ді Марціо.

"Ми віддали все, що могли, нам потрібно було зіграти ідеально. Але вони, коли хочуть, витрачають 100 мільйонів, у них сильніші гравці – це потрібно визнати. Футбол прекрасний тим, що ти все одно можеш перемогти, але для цього має зійтися багато факторів, яких сьогодні не було.

Ми говоримо про найкращу команду у світі з найкращим тренером у світі. Коли йдеться про футбол – кращих за них немає. Я не можу дорікнути хлопцям ні в чому. Це футбол – іноді він жорстокий, але ти маєш прийняти цей удар, забути гру, відпочити й рухатись далі", – заявив Тудор.