Тренер Шахтаря U-19 заявив, що в нього є компромат на представника Динамо

Головний тренер юнацької команди Олексій Бєлік має відео, як його підопічний зазнав нападу з боку представника Динамо.

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

«Можу сказати, що я маю відео, на тлі якого ситуація з Іщенком буде квіточками. Я розумію, чому окремі люди із Динамо це розганяють. Тому що я маю відео, як один із представників Динамо, оскільки ця людина була в клубному костюмі киян, б’є 15-річного хлопця і розбиває йому руку. У мене є відео.

Динамо розуміє, що у них «рильце в пушку», тому вони вирішили зіграти на випередження і заявили, що Бєлік ударив Іщенка. Якщо побив, будь ласка, давайте відео, докази, знімайте побої та до суду.

А я маю відео. Якщо треба буде, його надам. З дитини теж зніматимуть побої, тож тоді розмовлятимемо по-іншому. Керівництво клубу прийматиме рішення. Я працюю в структурі Шахтаря, тому не можу шкодити своєму клубу, все погоджуватиму з ним», – сказав Бєлік.