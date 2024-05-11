Тренер Шахтаря U-19 заявив, що в нього є компромат на представника Динамо
Головний тренер юнацької команди Олексій Бєлік має відео, як його підопічний зазнав нападу з боку представника Динамо.
Про це він розповів у коментарі Sport.ua.
«Можу сказати, що я маю відео, на тлі якого ситуація з Іщенком буде квіточками. Я розумію, чому окремі люди із Динамо це розганяють. Тому що я маю відео, як один із представників Динамо, оскільки ця людина була в клубному костюмі киян, б’є 15-річного хлопця і розбиває йому руку. У мене є відео.
Динамо розуміє, що у них «рильце в пушку», тому вони вирішили зіграти на випередження і заявили, що Бєлік ударив Іщенка. Якщо побив, будь ласка, давайте відео, докази, знімайте побої та до суду.
А я маю відео. Якщо треба буде, його надам. З дитини теж зніматимуть побої, тож тоді розмовлятимемо по-іншому. Керівництво клубу прийматиме рішення. Я працюю в структурі Шахтаря, тому не можу шкодити своєму клубу, все погоджуватиму з ним», – сказав Бєлік.
Описані вище події відбулися після матчу між юнацькими командами Динамо та Шахтаря. Ознайомитися з відео інциденту можна за цим посиланням.