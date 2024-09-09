Бєлік: xG у збірної України повинен бути не менше чотирьох

Головний тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік вважає, що в матчах із суперниками рівня Албанії збірна України має награвати щонайменше на 4 голи.

Про це він розповів у інтерв’ю SportArena.

"Що стосується нашої збірної, як кажуть найкращої в історії, то з таким суперником, не ображаючи збірну Албанії, потрібно частіше бити по воротах (хоча б завдати 20 ударів по воротах), XG повинен бути не менше 4-х, 5 штанг потрібно було мати біля воріт противника, а суперник нехай мав би лише 1 момент.

Тоді ми могли б розраховувати на успіх. А я після матчу дивлюся, що збірна Албанії і по воротах більше пробила, ніж збірна України (12 проти 9) і у ворота ворота частіше влучала (5 проти 3), та й цифри XG у них кращі", — сказав Бєлік.