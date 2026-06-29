Легенда Шахтаря очолив молодіжну команду

Донецький Шахтар призначив Олексія Бєліка новим головним тренером команди U-21.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 45-річним фахівцем не розголошуються. До тренерського штабу також увійшов асистент головного тренера Олексій Гай, тренер воротарів Артем Тетенко та спеціаліст із фізпідготовки Дмитро Корнієнко.

"Маємо сформований тренерський штаб, і з огляду на те, що добре знайомі між собою, часу на адаптацію знадобиться мінімум. На етапі відродження молодіжного чемпіонату складно наразі визначити рівень конкуренції, однак передусім ми зосереджені на розвитку молодих футболістів. Чемпіонат U21 стане для них чудовою нагодою отримати досвід виступів проти дорослих суперників. Водночас налаштовуємося на позитивний результат у кожному матчі та докладатимемо максимум зусиль для його досягнення", – розповів тренер.

Бєлік працює в структурі Шахтаря з 2021 року. Він пройшов шлях від асистента в академії до головного тренера команди U-19, яку в сезоні-2025/26 привів до чемпіонського титулу (після срібла у 2023-му).

Як ексфутболіст, він є триразовим чемпіоном та дворазовим володарем Кубка України у складі Шахтаря. Також грав за Бохум, Дніпро, Металург Запоріжжя та збірні України всіх рівнів.

Напередодні повідомлялося, що Шахтар може викупити у ФК Харків опорного хавбека Івана Калюжного.