Йдемо за ріг, я тебе тут покладу з одного удару: директор академії Динамо розкрив деталі конфлікту з Бєліком

Директор дитячо-юнацької школи Динамо Олександр Іщенко заявив, що отримував погрози від головного тренера Шахтаря U-19 Олексій Бєліка.

Про деталі конфлікної ситуації, яка сталася після гарячого "Класиного" в юнацькому чемпіонаті України, Іщенко розповів у коментарі Sport.ua.

"Агресивну поведінку Бєліка стосовно мене я взагалі нічим не можу пояснити. Одна річ, якби в нас був перед цим словесний конфлікт... Вже тільки після того, як він на мене напав, я попросив його поводитися адекватно. У відповідь почув матюки: "Я вас тут покладу. Я вас тут переб'ю".

Поруч був наш тренер команди 2010 року народження, який зробив йому зауваження щодо поведінки. У відповідь Бєлік сказав: "Йдемо за ріг, я тебе тут покладу з одного удару", - сказав Іщенко.