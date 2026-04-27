Манчестер Юнайтед та Брентфорд оголосили склади на матч 34 туру АПЛ

Тренерські штаби Манчестер Юнайтед та Брентфорд оголосили стартові склади на поєдинок 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Юнайтед: Ламменс – Далот, Маґуаєр, Б. Фернандес, Амад, Касеміро, Мбеймо, Шов, Хевн, Шешко, Майну.

Брентфорд: Келлегер – Льюїс-Поттер, Коллінз, Ван Ден Берґ, Кайоде, Женсен, Ярмолюк, Дамсгаард, Шаде, Тіаґо, Оуаттара.

Матч відбудеться на стадіоні "Старий Треффорд" у Стетфорді. Початок о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед посідає 3 місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 58 очок. Натомість Брентфорд з 48 балами йде 11-м.

