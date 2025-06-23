Брентфорд Ярмолюка визначився з новим головним тренером

Колишній помічник Томаса Франка Кіт Ендрюс стане новим головним тренером Брентфорда, за який виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Про це повідомляє Sky Sports.

Очікується, що клуб призначить Ендрюса на посаду головного тренера цього тижня.

Брентфорд поспілкувався з низкою відомих менеджерів, але зупинитись на кандидатурі того, хто знає клуб та його систему, і хто може стати тренером найвищого рівня у майбутньому.

До цього Ендрюс працював у тренерських штабах МК Донс, Шеффілд Юнайтед, молодіжної та дорослої збірних Ірландії. В якості гравця в період з 2008 до 2012 року провів за національну команду 35 матчів і забив 3 гола.

Минулого року 44-річний фахівець приєднався до клубу як помічник Томаса Франка. Це буде його перший досвід у статусі головного тренера.

Нагадаємо, минулий сезон Брентфорд завершив на 10 місці в АПЛ.