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Антоні: Тен Гаг дуже допоміг мені

Олег Дідух — 20 квітня 2025, 11:49
Антоні: Тен Гаг дуже допоміг мені
Антоні
Getty images

Вінгер Бетіса Антоні розповів про ставлення до свого колишнього наставника Еріка тен Гага.

25-річного бразильця цитує ESPN.

"Ерік тен Гаг – тренер, якому я дуже вдячний. Він багато мені допоміг у Нідерландах, а також в Англії, навіть якщо ігрові можливості не складалися так, як мені хотілося.

Але це вибір тренера, я не тримаю зла чи чогось подібного. Навпаки, я дуже вдячний за все, що він для мене зробив, за всі наші розмови. Він – тренер, який точно буде частиною моєї історії, тому що дуже мені допоміг", – заявив вінгер.

Нагадаємо, Антоні працював із тен Гагом в Аяксі та Манчестер Юнайтед у 2020 – 2024 роках.

З січня поточного року Антоні грає за Бетіс на правах оренди. Іспанський клуб хоче викупити вінгера у Манчестер Юнайтед.

Антоні Ерік тен Гаг

Антоні

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