Антоні: Тен Гаг дуже допоміг мені
Антоні
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Вінгер Бетіса Антоні розповів про ставлення до свого колишнього наставника Еріка тен Гага.
25-річного бразильця цитує ESPN.
"Ерік тен Гаг – тренер, якому я дуже вдячний. Він багато мені допоміг у Нідерландах, а також в Англії, навіть якщо ігрові можливості не складалися так, як мені хотілося.
Але це вибір тренера, я не тримаю зла чи чогось подібного. Навпаки, я дуже вдячний за все, що він для мене зробив, за всі наші розмови. Він – тренер, який точно буде частиною моєї історії, тому що дуже мені допоміг", – заявив вінгер.
Нагадаємо, Антоні працював із тен Гагом в Аяксі та Манчестер Юнайтед у 2020 – 2024 роках.
З січня поточного року Антоні грає за Бетіс на правах оренди. Іспанський клуб хоче викупити вінгера у Манчестер Юнайтед.