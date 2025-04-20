Антоні: Тен Гаг дуже допоміг мені

Вінгер Бетіса Антоні розповів про ставлення до свого колишнього наставника Еріка тен Гага.

25-річного бразильця цитує ESPN.

"Ерік тен Гаг – тренер, якому я дуже вдячний. Він багато мені допоміг у Нідерландах, а також в Англії, навіть якщо ігрові можливості не складалися так, як мені хотілося.

Але це вибір тренера, я не тримаю зла чи чогось подібного. Навпаки, я дуже вдячний за все, що він для мене зробив, за всі наші розмови. Він – тренер, який точно буде частиною моєї історії, тому що дуже мені допоміг", – заявив вінгер.