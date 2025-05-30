Екстренер Роми може очолити Торіно

Колишній головний тренер Роми Даніеле Де Россі може влітку поточного року очолити Торіно.

Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

Найближчим часом Торіно може припинити співпрацю з нинішнім головним тренером команди Паоло Ванолі. Керівництво клубу не впевнене в доцільності продовження співпраці з фахівцем, проте остаточне рішення ще не ухвалене.

При цьому боси Торіно вже склали шортлист потенційних претендентів на заміну Ванолі. Входить до нього і колишній тренер Роми Даніеле Де Россі. Він залишається без роботи з вересня минулого року, коли його звільнили зі столичного клубу.

Раніше український форвард Артем Довбик зізнався, що перейшов у Рому саме завдяки Де Россі.

Торіно завершив минулий сезон Серії А на 11 місці в турнірній таблиці.