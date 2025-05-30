Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Екстренер Роми може очолити Торіно

Олег Дідух — 30 травня 2025, 12:38
Екстренер Роми може очолити Торіно
Даніеле Де Россі
ФК Рома

Колишній головний тренер Роми Даніеле Де Россі може влітку поточного року очолити Торіно.

Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

Найближчим часом Торіно може припинити співпрацю з нинішнім головним тренером команди Паоло Ванолі. Керівництво клубу не впевнене в доцільності продовження співпраці з фахівцем, проте остаточне рішення ще не ухвалене.

При цьому боси Торіно вже склали шортлист потенційних претендентів на заміну Ванолі. Входить до нього і колишній тренер Роми Даніеле Де Россі. Він залишається без роботи з вересня минулого року, коли його звільнили зі столичного клубу.

Раніше український форвард Артем Довбик зізнався, що перейшов у Рому саме завдяки Де Россі.

Торіно завершив минулий сезон Серії А на 11 місці в турнірній таблиці.

Де Россі Торіно

Де Россі

Довбик розповів, чому обрав Рому
Тренер, який працював із Довбиком у Ромі, може очолити Вулвергемптон
Де Россі став власником футбольного клубу
Ексгенеральна директорка Роми Сулуку перейшла до клубу АПЛ
Головний тренер Роми отримав останній шанс на реабілітацію – інсайдер

Останні новини