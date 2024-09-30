Зоря продовжила неймовірну серію перемог над Ворсклою, яка триває вже кілька років

Луганська Зоря здобула впевнену перемогу над Ворсклою у 8 турі Української Прем'єр-ліги та продовжила свою неймовірну серію перемог над полтавцями.

Наразі вона налічує вже 6 матчів поспіль та триває понад 3 роки. Серія розпочалася у серпні 2021 року в 6 турі УПЛ. Тоді луганці здолали суперника з рахунком 1:0. За цей час Зоря 12 разів відзначилася у воротах Ворскли, полтавці ж зуміли забити лише 4 м'ячі.

Загалом команди зіграли між собою 38 матчів. На рахунку луганців 16 перемог, ворскляни перемогли 10 разів, ще 12 поєдинків завершилися внічию.

Нагадаємо, після 8 турів Зоря посідає 7 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Ворскла знаходиться на 9 місці.