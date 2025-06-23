Тренер Вереса: Нам потрібні гравці у кожну ланку

Головний тренер Вереса Олег Шандрук оцінив можливість підсилення команди перед стартом нового сезону.

Про це фахівець розповів у коментарі для "Українського Футболу".

"У нас є певні напрацювання, які потребуватимуть час. Трансферне вікно відкрите до вересня. До цього часу спробуємо закрити всі проблемні місця. Нам потрібні гравці в кожну ланку. Як воно вийде – подивимось. Є непогані хлопці в обласному футболі. Зараз від скаутів нікуди не сховаєшся. Зрозуміло, що є приклад Гайдучика, який починав з аматорського футболу, і найцікавіші гравці чемпіонату області вже на видноті. Питання в іншому, якою буде межа для зростання? Певна стеля в цих гравців присутня. Я вважаю, за рахунок шаленої праці можна компенсувати нестачу таланту і вийти на певний рівень", – сказав він.

Також тренер розповів, чи зможе клуб зробити ще один крок вперед.

"Предметно можна буде сказати, коли знатимемо, хто піде в сезон, кого вдасться запросити. При всій повазі до нас, як до тренерського штабу, погоду на полі роблять футболісти. Паралельно зі спортивними результатами, підтягуємо нашу інфраструктуру. Наша матеріально-технічна база продовжує рости. Не так швидко, але поступово інфраструктуру підтягуємо до спортивних результатів. Важливо приділяти увагу відновленню. Контролювати, що ти їси, як ти спиш. Для професійного спортсмена потрібен спеціальний софт, який допомагає ці дрібниці контролювати. Оперативний контроль стану гравців, довга лавка – само собою, це теж одну з ключових ролей відіграє. З кожним роком Верес, як футбольний клуб, стає міцнішим. Наша задача – стати міцним середняком. В цьому напрямку будемо рухатись", – розповів Шандрук.

Зазначимо, що Верес завершив розіграш УПЛ на 9 місці у турнірній таблиці, набравши до свого активу 36 очок.

Раніше повідомлялося, що чорногорський нападник Марко Мрвальєвич повернувся у Верес після завершення оренди у Лодзі.