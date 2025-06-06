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Довбик отримав нового тренера. Гасперіні очолив Рому

Олег Дідух — 6 червня 2025, 18:03
Довбик отримав нового тренера. Гасперіні очолив Рому
Джан П'єро Гасперіні
ФК Рома

Джан П’єро Гасперіні призначено на посаду головного тренера Роми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із тренером розраховано на три роки – до літа 2028 року. На посаді головног тренера Роми Гасперіні замінив Клаудіо Раньєрі, який сам брав участь у виборі свого наступника. Він перейде в Ромі на керівну посаду.

Попереднім місцем роботи Гасперіні була Аталанта, яку 67-річний фахівець очолював з 2016 року. Минулого року він привів команду з Бергамо до перемоги в Лізі Європи.

Окрім Аталанти, Гасперіні в своїй тренерській кар’єри також працював із Кротоне, Дженоа (двічі), Інтером і Палермо.

Очікується, що на посаді головного тренера Аталанти Гасперіні замінить Іван Юрич, який у минулому сезоні встиг менш ніж два місяці пропрацювати з Ромою.

Джан П`єро Гасперіні Рома

Джан П`єро Гасперіні

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