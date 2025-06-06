Довбик отримав нового тренера. Гасперіні очолив Рому

Джан П’єро Гасперіні призначено на посаду головного тренера Роми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із тренером розраховано на три роки – до літа 2028 року. На посаді головног тренера Роми Гасперіні замінив Клаудіо Раньєрі, який сам брав участь у виборі свого наступника. Він перейде в Ромі на керівну посаду.

Попереднім місцем роботи Гасперіні була Аталанта, яку 67-річний фахівець очолював з 2016 року. Минулого року він привів команду з Бергамо до перемоги в Лізі Європи.

Окрім Аталанти, Гасперіні в своїй тренерській кар’єри також працював із Кротоне, Дженоа (двічі), Інтером і Палермо.

Очікується, що на посаді головного тренера Аталанти Гасперіні замінить Іван Юрич, який у минулому сезоні встиг менш ніж два місяці пропрацювати з Ромою.