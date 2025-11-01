"Бог все бачить". Балотеллі прокоментував звільнення Вієйра

Колишній форвард Дженоа Маріо Балотеллі прокоментував звільнення головного тренера команди Патріка Вієйра.

Відповідний допис скандальний 35-річний нападник опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Карма – с*ка. Бог усе бачить і про все дбає", – написав футболіст незабаром після того, як було оголошено про звільнення тренера.

Нагадаємо, Балотеллі виступав за Дженоа у минулому сезоні, проте отримував дуже мало ігрової практики: він взяв участь лише у 6 матчах, сумарно провівши на полі 56 хвилин. У нападника склалися погані стосунки з Вієйра ще з часів їхньої спільної роботи в Ніцці. В 2008 – 2011 роках вони були партнерами по команді спершу в Інтері, а потім – у Манчестер Сіті.

Влітку поточного року Балотеллі покинув Дженоа на правах вільного агента та досі знаходиться у пошуках нового клубу.